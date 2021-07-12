mixi公司旗下XFLAG™所推出的一拉一放戰鬥RPG手機遊戲《怪物彈珠》，與動畫《勇者鬥惡龍 達伊的大冒險》的合作活動，將於2021年7月15日（四）12:00起開跑。

《勇者鬥惡龍 達伊的大冒險》是採用日本國民人氣RPG《勇者鬥惡龍》系列之世界觀創作的第一部長期連載漫畫。

漫畫於1989年～1996年在《週刊少年JUMP》（集英社）上連載，單行本的累計發行數量已超過4700萬本，自連載開始已經過了30年的歲月，至今仍有根深蒂固的人氣。動畫裡登場的角色們，將會在本次合作活動的轉蛋及冒險中大量登場。

合作活動中將以憧憬勇者的少年「達伊」為首，還有達伊的同伴「波普」、「瑪姆」、「雷歐娜」、「布拉斯」等，將於轉蛋中期間限定登場。

除此之外，與主角敵對的魔王軍「哈德拉」、「巴蘭」、「弗雷查特」、「修凱爾」、「庫羅克泰因」，以及「史萊姆」、「石像鬼」、「龍」、「流浪金屬史萊姆」等眾多怪物都將於冒險中登場。另外，帕普尼卡王國的賢者「巴隆」、勇者的家庭教師「阿邦」以及達伊的摯友「可美」等角色也將於遊戲內登場。

關於本次合作活動的詳情，請到怪物彈珠官方網站確認。

阿邦老師的門徒、魔王軍的怪物們會大量登場！「達伊」、「波普」、「瑪姆」可以獸神化

合作活動角色中「達伊」、「波普」、「瑪姆」、「雷歐娜」、「布拉斯」將於轉蛋中登場，其中「達伊」、「波普」、「瑪姆」可以獸神化。

阿邦的門徒及魔王軍的怪物們將作為合作活動角色於轉蛋或冒險中登場。

【轉蛋中登場的角色】

阿邦的門徒「達伊」、「波普」、「瑪姆」熱門角色將於轉蛋中登場

【於冒險中登場的角色（一部分）】

《怪物彈珠》x《勇者鬥惡龍 達伊的大冒險》冒險中登場的熱門角色

何謂動畫《勇者鬥惡龍 達伊的大冒險》

動畫《勇者鬥惡龍 達伊的大冒險》是於1989年～1996年在《週刊少年JUMP》（集英社）上連載，採用日本國民人氣RPG《勇者鬥惡龍》系列之世界觀創作的第一部長期連載漫畫改編動畫作品（原作：三條陸／作畫：稻田浩司／監修：堀井雄二）。單行本的累計發行數量已超過4700萬本，自連載開始已經過了30年的歲月，至今仍有根深蒂固的人氣。

發表了「卡麥爾」、「雷米爾」、「薩基爾」、「聖德芬」、「梅塔特隆」等11體角色的獸神化／獸神化・改

《怪物彈珠》發表天使系列第2世代角色的獸神化

怪物彈珠發表天使系列第2世代中「卡麥爾」、「雷米爾」、「薩基爾」、「聖德芬」、「梅塔特隆」的獸神化。上述角色的獸神化都將於7月13日（二）解禁。更多詳情請至怪物彈珠官方網站確認。除此之外，也發表了「服部半藏」、「亡命兔Ltd.」的獸神化・改；「惡魔・龐克・煉獄」、「紫苑」、「亞爾麗塔」、「奧茲」的獸神化，預定自7月13日（二）起依序解禁。

*關於獸神化：是繼進化合成、神化合體後的「第3進化」型態。

僅部分進化合成後、神化合體後的角色，可使用「獸神龍」或「獸神玉」等專用進化素材來獸神化。

*關於獸神化・改：僅部分獸神化後的角色，可使用「獸神龍」或「獸神玉」等進化道具來獸神化・改。

活用智慧型手機的特性，任誰都可輕鬆暢遊的爽快戰鬥RPG。是款用手指拉放自己的怪物來彈射並打倒敵方怪物，且需要充分活用「反彈」與「撞擊」牆壁或怪物來攻略冒險關卡的回合制遊戲。可以和朋友一起同樂，最多可4人同時協力遊玩（多人遊玩）為特徵。

自2013年10月於日本上線，受到廣大玩家的支持，截至2020年11月為止，全世界累計使用者數已突破5400萬人，繁體中文版則已超過750萬人次下載。