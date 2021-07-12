去年爆欠下巨債的恆述法師，因兩個巨星弟弟張菲、費玉清公開表示不願再介入幫扛債，三人因此爭吵，也因此三姊弟之間的故事，又引起眾人好奇，盛傳張菲、費玉清兄弟倆，感念姊姊將他們帶他們入行，因此在姊姊卸下藝人身分後，負擔了她的生活開支，費玉清曾在節目上吐露此事，還說恆述法師花錢的方式很特別。

恆述法師的前身是性感紅星費貞綾，因妖豔外型與大膽嗆辣作風走紅，被封為「火爆浪女」，張菲曾在節目上吐露，雙親很早就離異，身為長姊的費貞綾不得不一肩扛起家計，年輕時就出去工作，後來當了明星，多虧她才讓爸媽早早退休，她走紅後還帶著兄弟倆入行，陪他們跑通告，盡全力捧紅他們，張菲也不禁表示直到長大後，「才覺得小時候很幸福」。

即使他們在各自的領域闖出一片天，但姊弟三人的人生始終緊繫在一起，就算費貞綾出家成為恆述法師，兄弟倆對她仍是不間斷照應，小弟費玉清曾在《飛越星期天》節目中吐露，姊姊有金錢需求會跟他說，曾說過「缺少盤纏」沒生活費，他當下掏出口袋所有錢，給了姊姊2萬，要她先拿去用。

不料隔天姊姊又出現，竟然又跟他要錢，讓費玉清滿頭問號，一問之下，恆述法師才說她在附近逛街，說東區熱鬧之外，還什麼東西都有，她在弟弟家樓下看到一個人，盤腿坐地上，拿了個牌子寫著「老兵返鄉缺少機票」，她好奇問了詳情，對方說機票要2萬多，恆述法師就把從弟弟那裡拿到的2萬都送了出去，費玉清分享這件往事時，還笑著說：「她心腸也是蠻不錯的」，看來很習慣姊姊的作風。