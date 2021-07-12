太魯閣號事故發生迄今已超過百日，國民黨立院黨團今開記者會質疑「行政調查報告」仍不知在哪裡？ 國民黨團還指出，交通部利用疫情逼迫家屬和解，事故發生僅開過1次說明會，就要求家屬簽署和解書，行政院、交通部一意孤行的做法，毫無人性。

國民黨團總召費鴻泰表示，太魯閣號事故滿百日，台鐵迄今仍未公布事故「行政調查報告」，當時的交通部次長王國財允諾國人，2個月內交出事故「行政調查報告」，結果卻是在事故百日後，藉由嚴峻的疫情，試圖唬弄、掩蓋應該交出的「行政調查報告」。

費鴻泰並指出，國民黨團接到傷亡家屬陳請，指控交通部、台鐵惡劣、鴨霸的作為，將會在9月新會期開議之後，要求交通部提出「行政調查報告」、「傷亡家屬和解書」內容。

國民黨團書記長鄭麗文表示，交通部、台鐵趁疫情當下擺爛，甚至還逼傷亡者家屬和解，開過1次協調會後就不願繼續開，根本就是欺騙、蒙騙家屬，交通部、台鐵至今都在迴避，官僚心態，讓台鐵的改革永遠沒辦法開始。

鄭麗文指出，唯一開過的一次協調會，還禁止媒體參加、禁止家屬錄音錄影，王國材向家屬承諾會安排第2次協調會，但之後石沉大海，沒有任何會議通知，交通部開始跟家屬協調和解，還強迫對和解書有疑義的家屬接受，過程中黑箱、沒有溝通，欺騙家屬，在毫無誠意的協商後就關閉協商大門，要家屬吞下去。

國民黨立委鄭天財表示，交通部意圖以疫情嚴峻來掩護、唬弄國人，逼迫傷亡家屬簽和解書，這等於是上從行政院、交通部到台鐵局，利用疫情掩蓋家屬傷痛，「應該是賠償卻變成和解」，根本就是複製高雄氣爆案「代位求償」的把戲，甩鍋給承包商，鄭天財呼籲行政院、交通部、台鐵局拿出良心，面對死傷慘重的交通事故，必須要有所承擔。