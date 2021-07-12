太魯閣號列車意外何時給國人交代？行政院：8月提出檢討報告 13:512021/07/12 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院發言人羅秉成。（行政院提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年4月發生在花蓮的太魯閣號事故，造成近50人罹難，上百人受傷的不幸，行政院發言人羅秉成今日於線上記者會回應，目前還在等運安會報告，預計8月提出檢討報告。 羅秉成表示，交通部已在做檢討報告，而內部行政調查還在等運安會的調查報告出爐後，才會一併提出報告，預期8月提出，政府都有在檢討調查，而政府改進也不用等報告，該檢討的都會馬上做。 疫苗接種率六都倒數 侯友宜：15日會有詳細統計 民間盛傳政府阻擋BNT疫苗採購 羅秉成駁斥：這種說法很卡通 #8月 #檢討報告 #報告 #羅秉成 #還在 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 結婚像做壞事！他5年前神預言「福原愛有問題」 點出她會很慘關鍵 08:232021/07/12 娛樂 太魯閣史蹟多無文資身分 花蓮文化局：將普查保護 12:172021/07/12 生活 《半導體》聯發科Q3營收蓄勢再登頂 外資續喊買 10:192021/07/12 財經 熱氣球 台東喊不會為了辦而辦 04:102021/07/12 地方新聞 台積電、永齡共捐千萬劑BNT 羅秉成：感謝民間企業出錢出力 12:082021/07/12 政治 台灣確診死亡率全球第8高 羅智強嘆悲哀：這就是民進黨的超前部署？ 09:362021/07/12 政治 東京奧運》台灣運彩開盤 中華健兒奪金抽百萬現金 12:422021/07/12 體育 微解封指引民眾霧煞煞 時力批：標準不一、無所適從 11:252021/07/12 政治 已有350萬人接種疫苗 蘇貞昌： 預計本月覆蓋率可達25％ 11:052021/07/12 政治 信紘科6月及Q2營收創歷史新高 在手訂單創新高下半年樂觀 09:022021/07/12 財經 福建昨新增4例境外輸入確診、1例無症狀 均來自台灣 11:232021/07/12 兩岸 政治熱門新聞 幼稚園沒解封大人們快瘋了 前綠委一句話打臉陳時中 - 政治 微解封後陳時中一夕破功？ 沈富雄曝「這2天最窩囊」 - 政治 民間買BNT疫苗竟比政府便宜 民進黨團：時空不同無法比較 - 政治 政府網路查水表 趙少康轟摧毀民主 - 政治要聞 - 中國時報 行政院BNT記者會 朱學恒看完一句話狠酸政府 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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