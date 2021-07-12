今年4月發生在花蓮的太魯閣號事故，造成近50人罹難，上百人受傷的不幸，行政院發言人羅秉成今日於線上記者會回應，目前還在等運安會報告，預計8月提出檢討報告。

羅秉成表示，交通部已在做檢討報告，而內部行政調查還在等運安會的調查報告出爐後，才會一併提出報告，預期8月提出，政府都有在檢討調查，而政府改進也不用等報告，該檢討的都會馬上做。