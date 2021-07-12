散熱模組零件供應商安力國際（5223）今日召開股東會，由董事長許振焜主持，會中除承認年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，以及2020年盈餘分配案外，亦通過配發現金股利1.52億元，每股配發現金股利約為3.4元，依7月12日收盤價格58元計算，現金殖利率高達約5.86％，遠高於銀行定存利率。

安力-KY今年前6月累計營收10.4億元，較去年同期成長28％，分析其中主要原因，電腦零組件產品成長約9200萬元，及消費性電子零組件（包含遊戲機及其他消費電子） 成長約1.2億元，惟今年下半年晶片持續缺貨，目前安力-KY電腦零組件出貨狀況仍受限於半導體短料影響，下半年營收及獲利仍須視缺料情況是否改善而定。

安力經股東會通過配發3.4元現金股利，創下歷年新高，且較前一年度配發的1.2006元股利倍增有餘，法人指出，由於安力為境外公司，股東所配獲的股利屬境外所得，且不是被美國國稅局認定為美國公司的 KY 股，若最低稅負僅有海外所得，且年度股利所得在670萬元以下者，不需繳納股利所得稅，並免繳二代健保補充保費，具有節稅功能。