國民黨發言人陳偉杰質疑，永齡基金會、台積電剛確定簽約1000萬劑BNT疫苗，民進黨就立刻開記者會，動作之快，不免讓人覺得是在「收割」民間努力的成果，「不禁聯想是否為先幫政府無能消毒」，疫苗購買超緩慢，政治收割就很快。

陳偉杰表示，面對於國人對民進黨政府為何買不到疫苗的種種質疑，民進黨團仍巧妙的用「台灣特殊的國際處境」話術來回應，並直指這是中國因素影響下才有的購買模式。這樣的說詞非但不令人意外，反而更凸顯了民進黨在這次購買疫苗歷程中許多的問題。

陳偉杰指出，蔡政府明明知道台灣的國際處境為何不超前部署？況且在去年已經有東洋等相關經驗，為何遲遲沒有從中發現問題？在一月份的政府購買計畫失敗後，為何不立即轉變計畫改找民間合作，偏要拖到五月時郭台銘董事長主動牽線才又被動展開行動？

陳偉杰質疑，五月份民間提出採購申請後，何以又嚴加審核，導致多耽誤進一個月時間？所謂外部干預而導致採購耽誤的理由根本毫無正當性，而因此枉死的700位國人，是基於人禍並非天災。

陳偉杰表示，民進黨已經全面執政，就必須全面負起責任。但這次的BNT疫苗購買始末，我們除了看見民進黨不斷以「政治因素」卸責之外，看不出有何具體作為。從頭到尾都是民間力量主動努力，政府才慢慢被動、順應而為。對此民進黨難道不需因其無能對全民道歉？竟還有顏面率先開記者會推卸責任？