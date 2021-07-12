主打超沉浸單機武俠RPG玩法的《煙雨江湖》今（12）日宣布將於7月14日中午12點開放雙平台預先下載，除了帶來遊戲經典武學及五大門派特色介紹，並邀請知名武術指導暨武打演員「袁祥仁」先生擔任遊戲代言人，重現經典電影《功夫》「神丐」角色，與玩家共闖江湖世界！

致敬經典！武學大師袁祥仁為《煙雨江湖》強力代言

「小子，我見你骨骼精奇，是百年難得一見的練武奇才呀！」相信武俠迷們對於「袁祥仁」先生在經典電影《功夫》中所扮演的「神丐」一角印象深刻。

身為香港知名導演袁和平先生的弟弟「袁祥仁」先生，自幼習武、熟悉多種武術風格，並在70年代邵氏電影中打響名氣，多次擔任知名影視劇的動作指導，榮獲第11屆香港電影金像獎最佳動作指導獎殊榮，代表作品有《霹靂嬌娃》、《黃飛鴻》、《奇門遁甲》及好萊塢漫威電影《夜魔俠》，更設計種種挑戰地心引力的凌空鋼絲打鬥、飛躍等精彩動作，展示東方武學奧妙。

除設計武術動作之外，他也曾參演《武狀元蘇乞兒》、《功夫》、《一代宗師》等多部知名電影，以精湛演技及逗趣的肢體語言，讓觀眾留下深刻印象，被譽為【袁家班】中難得的「影視奇才」！

「袁祥仁」先生不僅高度肯定《煙雨江湖》中任由玩家自由習武、闖蕩江湖遊戲玩法，並出演個人演藝生涯的首支手機遊戲廣告，以功夫神丐再度回歸螢光幕，極富特色的經典台詞，喚起每位玩家的武俠回憶與共鳴，邀請功夫迷們加入富有真實武學的江湖！

官方表示，本次邀請「袁祥仁」先生高度還原電影《功夫》橋段，不僅向經典致敬，更為埋藏在每位玩家心中多年的武俠夢致意！為此，「袁祥仁」先生還加碼拍攝三支極具現代生活特色的創意功夫影片，以獨特演技，助每位小人物實現懲惡鋤奸的夢想。影片於今日首播，近期將釋出更多詼諧系列，喜愛《功夫》「神丐」角色的玩家，千萬不能錯過！

《煙雨江湖》代言人廣告花絮

千名玩家，千種武俠！經典武學盡在《煙雨江湖》！

經典武學盡在《煙雨江湖》

一千名玩家心中就有一千種武俠夢！在高度自由的《煙雨江湖》中，玩家將完全不受限於一種武功，刀、劍、棍、拳是常見的武學基礎，玩家擇一入門，成為初出茅廬的江湖小生，隨著江湖閱歷提升，還可以進一步精通四路武藝，深度探索萬種經典武學招式，無論是聞風喪膽的「五毒神掌」，或是威震武林的「倚天劍訣」、劍神遺留的「越女劍法」，甚至是廣為人知的上乘武功「五行拳」、「落英拳法」，都可以逐一習得。

【峨嵋派】經典武學「倚天劍訣」

欲行走江湖，輕功必不可少。在《煙雨江湖》中，玩家將遊歷各地武館，獲取輕功秘笈，從基礎「輕縱術」、中階「輕功水上飄」，至步伐變化多端的上乘武學「凌波微步」，只要潛心修練，便能自由穿梭於萬千山川間！

絕世武功「輕功水上飄」真實可見

而上乘內力心法更是許多高手一生追尋的武林絕學，在遊戲中，玩家隨著江湖聲望提升，將觸發不同奇遇，遇到高人指點，取得武功秘笈，如太乙的獨門絕學「龜息大法」、相傳岳飛所創的「八段錦」、全真失傳已久的「互搏術」，甚至是佛教密宗主尊在西域所創的「不動明王術」等失傳武學，玩家可通過翻閱經典，盡覽武學奧妙！

上乘內功「龜息大法」，奧妙盡在《煙雨江湖》

加入名門，貫徹武俠精神，五大正派自由選擇！

遊戲有著五大門派，分別為以槍法見長的「蒼狼門」；以刀法聞名，舉世無雙的「天刀門」；主修玄妙劍法與掌法，並精通煉丹之術的「太乙教」；藏納著峨眉派經典武學「倚天劍訣」的「泠月宮」；以拳、掌、棍法驚世武林，眾所皆知的「少林寺」。玩家可依據自己喜好、特性、門派理念選擇加入對應門派，鑽研絕學，成為一代的武林大俠。

值得注意的是「泠月宮」傳女不傳男，「少林寺」更是從不收納女弟子，因此在選擇門派時，要特別注意自身角色性別，而在遊玩過程中，若是對其他門派心生嚮往，亦可選擇叛門，加入其他門派。

五大名門，自由選擇！

經典即將回歸！7月14日開啟預先下載

《煙雨江湖》事前預約已突破50萬人，為感謝玩家熱情支持，官方提前於7月14日中午12點開放預先下載，歡迎全球熱愛武俠文化的玩家一同進入《煙雨江湖》大世界！