行政院今日證實台積電、永齡基金會向香港復星採購各500萬劑BNT疫苗，民眾黨立委張其祿指出，期待其他民間企業能循此模式再接再厲，並認為這次靠兩大科技龍頭突破兩岸困局，創造了兩岸真正的「建設性模糊」模式。

張其祿表示，鴻海及台積電的科技實力正是我們國家核心競爭能力之所在，是台灣的戰略籌碼，這次的採購案，算得上是「晶片換疫苗」的實踐。

張其祿指出，這次的採購案，代表兩大科技龍頭突破兩岸困局，在防疫與國民健康福祉的前提下，真正創造兩岸「建設性的模糊」，亦屬兩岸互動關係的一種新示範。

張其祿說，此次疫苗交易價格為每劑33美元左右，是去年底以來BNT疫苗3次議價中最低的一次，甚至每劑比衛福部「原廠直購案」的價格還便宜近10美元。這顯示我國民間的軟實力絲毫不遜於政府，因此政府更應扮演好協助者、促進者的角色，而非因官僚制度變成阻礙者。