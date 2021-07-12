台、日桌球明星夫妻江宏傑、福原愛8日宣布離婚，5年夫妻情正式畫下句點，兩人未來的動向備受外界注目。曾在日本求學的YouTuber「恁老師」好奇日本網友如何看待福原愛離婚，特地拍片分享當地的輿論狀況，想不到幾乎都站在江宏傑那邊，把福原愛批得很慘。

恁老師10日在YouTube頻道表示，江宏傑、福原愛火速同意離婚後，把台、日和大陸網友都嚇一跳，因為想不到他們竟可以如此迅速達成協議；恁老師想知道日本人如何看待曾被捧成「國民女兒」福原愛的看法，到日本Yahoo！新聞底下觀看網友的評論，最熱門留言寫道：「對彼此而言這是最好的結局吧，這一回事件對福原愛可是相當傷形象的，前途黯淡不妙啊」恁老師分析，從破3萬2人按讚就可得知日人疑全部不給福原愛面子，甚至覺得福原愛的前途可能完了，他認為極有可能是拋夫棄子棄母又搞不倫重創形象，「真的是很靠X的一槍斃命」。

第二則熱門留言主要表達監護權判給江宏傑較理想，恁老師分析「看來覺得小孩不應該給福原愛的日本網友還是佔大多數」繼續往下滑，日網友猜測兩人的共同監護權只是名義上的，認為福原愛忙著東山再起，根本無暇照顧兩個孩子，更酸她一口氣失去收入、人氣、小孩、愛情和信任是自作自受，恁老師分析這無疑是再度把福原愛鞭屍一次。

日本網友推測擁有實際養育監護權的是江宏傑，考量給福原愛面子，才會用共同監護權跟外界報告，「福原愛把母親和小孩留在台灣，自己跑去日本搞不倫戀也是事實，我們能夠想像福原愛怎麼可能拿到監護權。」由此可見，日本網友幾乎無法諒解福原愛，一致性的批到體無完膚，恁老師感嘆她當初要是乖乖認錯，至少能保住家庭，卻因自私付出慘痛代價。