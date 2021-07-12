神盾(6462)今(12)日舉辦股東會，由董事長羅森洲主持，神盾預期今年將擴大出貨指紋晶片應用給大陸主要手機品牌客戶，有鑑於智慧型手機指紋辨識市場競爭激烈，神盾也積極拓展新業務，包括車用電子、ToF等，另外，今日股東會也通過每股配發現金股利15元。

神盾去年合併營收62.24億元，年衰退15%，稅前淨利為7.5億元，稅後淨利為6.32億元，全年綜合淨利為24.6億元，每股獲利為9.14元。

神盾預期今年將擴大出貨指紋晶片應用予大陸主要手機品牌客戶，預計業績有機會較去年成長，也將持續增長在指紋辨識晶片產品的全球市場佔有率，惟神盾也表示，由於光學指紋感測較超音波感測價格實惠，目前上下游供應鏈投入的廠商最多，在華為、小米、OPPO、Vivo等大陸手機大廠導入下，應用發展速度最快，有機會從高階、中高階、甚至中階市場同步展開，神盾光學指紋主要競爭對手包括聯發科(2454)轉投資的匯頂、被兆易創新併購的思立微等。

神盾積極發展新領域，將今年定位為重要轉型的一年，指紋辨識除智慧型手機之外，在其他行動裝置、行動支付、車用電子、金融智慧卡等等多元應用均有潛在商機，神盾除了設計指紋辨識晶片，並具有自主開發的演算法，指紋辨識領域超過數百項專利，更已經躋身成為車用電子供應商。

神盾亦已展開包含基於飛時測距ToF(Time of Flight)的3D Depth Map感測技術研發，同時也開發比市面現有技術更具備成本優勢的晶片方案，將更有利客戶導入產品應用，加速上市時間。

另外，神盾今年也提高現金股利發放，今通過每股配發現金股利15元。