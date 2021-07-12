上海復星昨（11）日宣布向台積電與鴻海永齡基金會出售1000萬劑BNT疫苗，對此，國民黨立委呂玉玲表示，不會有「復必泰」字樣的疫苗，也徹底破除大陸阻擋台灣採購疫苗的謠言，也讓政府一再聲稱買疫苗有阻礙有了照妖鏡。

呂玉玲今日在臉書指出，當民眾渴求施打COVID-19疫苗時，民間企業主動跳出來，努力不懈，鴻海永齡基金會與台積電僅僅花了約一個月的時間，快速完成BNT疫苗簽約採購，採購各500萬劑，且這次採購完全符合德國原廠製造、疫苗直送台灣的原則，高效保護力的德國原廠BNT疫苗最快將於九月抵達台灣。

自四月疫情開始快速升溫以來，呂玉玲說，這是最振奮人心的大好消息；而不會有「復必泰」字樣的疫苗，也徹底破除大陸阻擋台灣採購疫苗的謠言，等於讓政府一再聲稱買疫苗有阻礙的說法有了照妖鏡。

國民黨立委呂玉玲。（資料照／呂玉玲辦公室提供）

呂玉玲也再次感謝為民眾健康鍥而不捨的郭董與台積電，確定採購成功的這1000萬劑，不只是對抗病毒的疫苗，更是令人振奮的強心針，相信台灣未來將會有疫苗持續進口。因此她呼籲，疫苗接種站應盡可能廣設，在疫苗到位時能夠同步大量配送到全台各地，盡快讓民眾施打疫苗，回歸工作崗位，解除經濟困境並重返昔日的熱鬧榮景。