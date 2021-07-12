鹿港清潔隊組成的防疫消毒隊，今早再度到鹿港忠義廟、市區中山路等確診男子到過的足跡路線，進行周邊環境大清消。（鹿港鎮公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣新增20歲年輕男子確診，他不只去過台中新光三越，連續兩個周末都來鹿港趴趴走。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣新增20歲年輕男子確診，他不只去過台中新光三越，連續兩個周末都來鹿港趴趴走。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣11日公布新增1名20歲年輕男子確診，且其社交活動十分活躍，橫跨中彰2縣市，去過百貨公司、也到過鹿港小鎮拜拜，鹿港鎮長許志宏今早親自率領清潔隊員組成的防疫消毒隊，到確診男子足跡路線周邊環境完成大清消，讓居民、里民安心。

根據彰化縣衛生局公布這名20歲男子確診者的足跡，為本月4日傍晚到麥士佳烘焙坊鹿港中山店停留15分鐘，及7日中午至甲一飯包彰鹿店買便當，7月10日下午在鹿港鎮郭厝巷北頭忠義廟停留30分鐘。呼籲足跡重疊民眾做好14天內自主健康管理，若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常，或其他不適症狀，請盡速戴口罩就醫採檢。

鹿港鎮防疫消毒隊昨天下午已分別前往該男子足跡區範圍進行清潔消毒工作完畢，今天上午在許志宏的率隊下，會同郭厝里長郭獻欽、埔崙里長董建林等，再次前往忠義廟及附近社區、新祖宮、老街、廟口等區進行周邊環境大清消，確保環境的衛生安全。

郭獻欽表示，確診個案設籍彰化縣，但經過調閱監視器，確認該名不是本地人，經過比對他到訪的時間點，發現他有到忠義廟參拜，雖然防疫期間廟門關閉謝絕信徒入內，但他還是有在廟門外參拜，因此很感謝鎮長和清潔隊將廟埕廣場等周邊再次徹底大清消，讓里民可以安心生活。

許志宏則說，目前每周都會例行在全鎮40多個熱點及公共區域消毒之外，也會配合衛生局、環保局在確診者的足跡處進行清消工作；未來還將會配合假日或社區有需求時，提供消毒服務。。

許志宏強調，鹿港是國際知名的觀光小鎮，進香團與遊客眾多，一定要特別重視防疫及消毒措施；防疫保健康，我們沒有鬆懈的理由！他呼籲鄉親們針對自家私人領域環境，都要落實清潔消毒，不能鬆懈，要堅持到底團結對抗病毒。