南港輪胎前執行副總胡文埕，被公司懷疑他任職4年薪水暴增9000萬元，遠超過他收入的3000萬元，涉嫌利用採購機會收受廠商回扣，向刑事局報案後送辦，不過台北地檢署調查時，認定胡確實收受廠商回扣，但只有1家廠商證稱因支付胡回扣800萬元，而墊高報價，造成南港輪胎損失，檢方12日依違反《證交法》特別背信罪起訴胡。被控洗錢的胡妻，則因罪嫌不足，另獲不起訴處分。

南港輪胎因2014年爆發前協理陳啟清收回扣5億元案，開始與相關廠商重新議價，而2010年起任職南港輪胎執行副總的胡男，卻在此時突然放棄短短4年的優渥薪水，提早辦理退休。南港輪胎清查發現，胡男亦涉嫌收回扣。

南港輪胎懷疑，胡男任職執行副總的4年期間，收入暴增約9000萬元，胡雖稱這些錢是他的薪水加上買賣庫藏股獲利、公司紅包，但公司認為胡總收入金額只有3000萬，懷疑他收回扣，向刑事局報案。

檢警清查與胡男交易過的上游廠商，發現疑有多家業者支付胡回扣，但只有1間廠商證稱，曾給胡800萬元回扣，事後墊高模具製造、維修的報價，其他業者則稱是從自己利潤中拿出部分金錢給胡，未造成南港輪胎損失。

因此檢方認定胡男至少收受800萬元回扣，依《證券交易法》特別背信罪起訴，至於胡妻劉女被控背信、洗錢罪，獲不起訴。