政府開放健身房微解封，實際上卻讓業者所適從，國民黨立委蔣萬安今舉行線上協調會，邀請業者與體育署討論健身房指引。蔣萬安請體育署未來在擬定相關微解封條件時，應邀請業者和教練代表一同參與，讓他們反映實務意見，體育署也表達同意。

業者目前最焦慮的，是中央與地方政府標準不統一，讓業者無所適從。對此，體育署副署長洪志昌表示，會將體育署管理措施函送到各縣府周知，也會放在網站上。但目前比較難對地方縣市做統一規範，例如新北市疫情比較嚴重，所以相關指引只能給各縣市政府整理參考。

蔣萬安則認為，許多場館是連鎖的，有些縣市開放，有些不開放，會讓連鎖業者無所適從，有些教練也是跨縣市移動，同樣受影響。體育署必須為是否開放和解封的態度要有承擔，而非甩鍋給地方政府。

至於業者關心個人工作室和「非競技及休閒運動場館業」是否可營業，體育署設施組專委黃幸玉表示，個人工作室是體育署所管轄的「競技及休閒運動場館業」，如果是以個人工作室名義而未做商業登記，登記為個人訓練「競技及休閒運動場館業」就是含括範圍，如果是登記補習班就是教育部管轄。

而所謂「最適承載量25％」如何規定，黃幸玉說，這是公衛專家的統一建議，1人使用1.5公尺來計算，場所必須來畫「標線」。至於自由教練是否有區域移動的限制？黃幸玉說，不會限制，只要符合快篩和清消的規定及遵守各地方的規定即可。

蔣萬安也提到體育業的紓困，今年疫情比去年嚴重，能申請的卻比去年少，例如去年有針對場地租金的紓困方案，但今年就沒有。體育署表示，停業補貼跟受雇全職員工補貼採一次核發，停業補貼部分沒有限定項目，租金就已包含在內。而且去年總共申請案有4000多件，今年目前已經超過1萬多件。

有業者反應，中小型場館的全職員工很少，大多兼職員工，所以該全職員工薪資補貼對此是沒有太多幫助。洪志昌表示，若未來有再跟中央申請到經費，會針對較小型、人數比較小的場館以及業者不同的特性，納入後續評估檢討的方案來處理。