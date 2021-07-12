行政院行政院發言人羅秉成今日召開記者會證實，台積電、永齡基金會合計捐贈1千萬劑BNT疫苗的契約簽署。羅強調，政府全力支持，捐贈單位全力奉獻，才能在半個月內完成這項重要的捐贈案。不過，宅神朱學恒看完這場記者會後，狠酸政府，以後若要收割，「可以不要露骨直播嗎」？

羅秉成表示，這次的捐贈案，政府全力支持，捐贈單位全力奉獻，才能在半個月內完成這項重要進展。而捐贈單位是全部無償捐贈，並由中央統籌運用，政府要向台積電、永齡基金會出錢出力表達謝意。羅秉成說，疫苗進來後，政府會負責後續作業，若本專案、慈濟專案等計畫能順利執行，預計年底前會有一定BNT疫苗數量可運用。

羅秉成重申捐贈專案3原則、2共識，包括「原廠製造」、「原廠標籤」、「直送台灣」，以及「無償捐贈」、「中央統籌分配」。至於疫苗何時到貨，因疫苗供需時程很難估算，本案也不是現買就有現貨，現在只能盡力爭取，國人請敬請期待。

看完政院的記者會，朱學恒隨即在臉書發文表示，「行政院記者會觀後感，以後要打手槍自慰收割，可以不要露骨直播嗎」？大批網友也在其PO文底下留言表示，「說實在，羅大律師把自己給做廢了，記者會不開還好，開了更顯現出政府的…失能！呵呵」、「收割速度之快，我相信台灣人還是有智慧的」、「幾個月前他們還說BNT是大陸疫苗，哈哈」、「沒有擋疫苗…林全被擋是事實真的大傻眼」。