新冠病毒的嗅覺喪失有別於流感與重感冒

感染新型冠狀病毒後可能會伴隨著嗅覺喪失,研究過此類病人體驗的歐洲研究人員表示,它與患上重感冒或者流感的人所經歷的嗅覺喪失有所不同,英國東英吉利大學(East Anglia)的課題研究主要成員卡爾·菲爾波特教授(Prof Carl Philpott)對30名志願者進行了嗅覺和味覺測試,其中有10人感染了冠狀病毒,10人患上了重感冒,另外10人則是沒有感冒或流感症狀的健康人士,COVID-19病人嗅覺的喪失非常徹底,他們識別氣味的能力比健康者還要弱許多。

2019新冠病毒(COVID-19)讓患者喪失嗅覺,且通常都來得很突然且嚴重,甚至患者通常不會鼻塞或者流鼻涕,大多數冠狀病毒感染者仍然還能夠自如地呼吸,那麼喪失嗅覺會是短期的嗎?近日有一項新的研究聲稱,感染COVID-19之後,嗅覺能力可能需要一年的時間才能恢復。

喪失嗅覺的症狀會持續長達一年

嗅覺缺失(部分或完全喪失嗅覺)一直是COVID-19的典型症狀之一,這項發表在《美國醫學會雜誌》(JAMA)醫學雜誌上的研究稱,喪失嗅覺的症狀可能會持續長達一年的時間。在這項研究中,一組醫學研究人員分析了97名COVID-19陽性診斷後持續7天以上的急性嗅覺喪失患者,在97名參與者當中,有51人接受了醫學上主觀和客觀的嗅覺測試,也意味著他們接受了關於嗅覺的調查,並測試了他們的回答作為研究實驗驗證。

在一年的時間當中,這51名患者每四個月會接受一次關於他們嗅覺能力的調查,參與者每隔4個月會根據他們認為自己嗅覺能力來對自己的嗅覺進行評測。結果研究結果表示,在第四個月的時候,51名患者中有45%的人說他們的嗅覺恢復了以往的狀態,而剩下的參與者(約53%)則表示,他們只恢復了部分嗅覺,剩下的2%的參與者甚至感覺不到嗅覺強度的變化。

接著研究人員把時間拉長到八個月,根據中間這四個月的間隔期間,51名患者中大約96%的人向官方報告自己的嗅覺能力完全康復,剩下最後兩名患者(約4%)在一年後向官方指出自己的嗅覺能力跟以往比還是下降許多,因此該醫學研究表示:「Covid -19相關嗅覺喪失會在一年後完全恢復。」

圖片來源:(Guido Mieth/Moment/Getty Images)

資料來源:YELENA DZHANOVA BUSINESS INSIDER(2021JUN 26).Lost Your Sense of Smell Due to COVID? New Study Explains When It Could Return. Sciencealert