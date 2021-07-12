北市衛生局公布美食外送餐飲衛生稽查結果，包括瓦城、胖老爹，Subway、爭鮮、三媽臭臭鍋、百八漁場、拿波里等知名店家都初次稽查不合格，對此瓦城回應指出，初檢未即時通過項目為「員工體檢報告」，至於食安則全數合格，為此瓦城懇請勿相關單位將品牌同放至食安問題區塊，以避免消費者誤解。

瓦城集團聲明指出，旗下「瓦城」安和店於今年6月接獲衛生局稽查，初檢未即時通過項目為「員工體檢報告」，因保護個資原因，員工體檢報告皆由公司總部統一保管，遇稽核或相關需求時，再個別按實際需求提供，故各店未存放相關文件，稽核後該分店已在指定時間內繳交補齊所有相關文件並通過稽核。

瓦城集團指出，另其於規範包含食安，皆全數合格，故懇請勿將品牌同放至食安問題區塊，以避免消費者誤解。

瓦城集團強調，自2020開始，集團就以「安心餐廳」的高規格防疫標準，嚴格檢視旗下所有餐廳的衛生安全標準，日前更逐步全面升級店面的軟硬體設備，包含增設智能紫外線環境消毒燈、人臉辨識消毒機台、專屬取餐窗台以及自動取餐叫號機等，全方位強化「安心餐廳」防疫機制，落實防疫工作，確保同仁、顧客與外送員安全健康。」

北市衛生局在6月執行「美食外送餐飲稽查專案」，針對市面6家「外送平台業者」、20家「外送合作之餐飲業者」及5位「外送服務員」進行食品衛生相關稽查，稽查重點為「食品業者登錄」、「食品良好衛生規範準則」、「消費者客訴案件處理」、「定型化契約」、「菜單原料標示及資訊」、「新冠肺炎防疫措施」及「外送員衛生管理」等。此次公布不合規定者，大多是沒落實員工體檢或定型化契約問題，且皆在複查改善完成。