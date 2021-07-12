資誠PwC聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，海南自貿港採用「市場准入即入制」，只要滿足專門的外商投資准入負面清單，以及海南自貿港新增鼓勵類產業目錄，即可進駐設立。

中國大陸最高立法機關近期通過《海南自由貿易港法》，除提升其法律位階外，海南自貿港未來將比其他經濟特區享更大的改革自主權與立法權限。

據統計，2020年度海南自貿港新辦的企業約14.9萬家，其中外商投資企業約1千家，而截至今年7月10日，共有467家港澳台的企業投資海南自貿港（占同期外商投資企業比重約46.98％）。

徐丞毅指出，雖然海南自貿港多為陸資投資，但港澳台企業在規畫營運樣態及投資意願上有較靈活、顯著的表現。從營業範圍觀察，約35.5％的港澳台企業冠名登記「投資」字樣，從事包括營運總部、管理服務或勞務派遣等業務。而前三名的行業有批發零售約占40％、商務服務約占11％、互聯網相關約占9％。

針對註冊並有實質性運營的鼓勵類企業，可享租稅優惠頗多。例如特定行業，可享15％的企業所得稅；在關稅上，除個人離島購物每人每年10萬人民幣免稅、企業進口自用設備零關稅外，鼓勵類企業將加工增值超過30％的貨物內銷還享免關稅待遇。針對在當地取得綜合所得、經營所得及人才補貼等個人，在2025年前也可享15％的實質稅負。

徐丞毅強調，雖然目前仍缺乏細部定量標準，海南自貿港仍對實質性營運的態度十分慎重。不像其他地區，海南自貿港對於實質性運營按區內區外，公司或分支機構等四種情況，且各自需從生產經營、人員、帳務及資產等四個構面綜合評估實質營運程度。以當前中國大陸的財稅大數據網絡，過於積極的租稅安排，都可能被勾稽追查。而海南自貿港更加強從公司登記資料，依行業、地區建立風險辨認指標，並透過日常監管，建立完善的預警機制。

對此，徐丞毅建議，台商可從行業落地設點的可行性、實質性營運額外成本、集團投資架構調整、以及集團價值鏈與移轉訂價政策規劃等四方面進行評估，並自集團高度思考未來策略發展方向，方能持續享受政策紅利。