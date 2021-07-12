〈金門縣機關學校聯合員工消費合作社〉捐贈防疫物資口罩套和咖啡一批，替全島5鄉鎮公所防疫團隊加油打氣，今天首站抵金湖鎮公所，由鎮長陳文顧代表接受，將分發清潔隊及綠化組、紓困防疫人員使用。

該合作社理事長主席楊肅藝率同監事主席楊瑞松、監事王光森和經理陳佳嘉等人送達這批實用物資，傳遞社員和鄉親對第一線防疫人員的感謝和關心。

陳文顧鎮長表示，新冠疫情起起落落，台灣未來還可能有第2波、第3波病毒的侵襲，大家不可掉以輕心，仍應團結一致全力抗疫，感謝來自社會各界的支持和加油，讓防疫團隊備感溫馨。