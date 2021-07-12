近日在北京舉行的軍事智能裝備覽會上展出各種無人裝備，一款形狀類似鯊魚的水下無人潛航器因外形獨特引起熱議。美國媒體在分析時指出，這種仿生無人潛航器能以低聲學特徵高速運行，但美國在此領導已研發多年，中國相關技術可能還趕不上美國。陸媒則反唇相譏稱，「別忘了美國才在電磁軌道炮吃了敗仗」。

一周以來在北京舉行的2021年第7屆中國軍事智能裝備博覽會上，有多家大陸企業展出最新研發的不同類型的軍用無人裝備，其中機器人鯊魚因為外形獨特而引起注意。它是以吸音材料製成，具有低聲學特徵效果，推進系統採用仿生尾鰭設計，而非傳統的螺旋槳。如此可以更加真實地模擬鯊魚、減少噪音，也具備功耗低、續航時間長、速度快、操控靈活等優點。

機器鯊魚以吸音材料製成，具有低聲學特徵效果，推進系統採用仿生尾鰭設計，而非傳統的螺旋槳。（圖／環球時報）

此外，它能搭載多種聲納、水下攝影機、水下監聽器、磁力計，能進行偵察、搜救、戰場監視與反潛巡邏任務等。

不過美媒《國家利益》網站報導時指出，中方沒有提供關於這條機器鯊魚更多資料，因此還不知道它是否可以與美國海軍正在開發的眾多無人水下潛航器媲美，但「中國在該領域很可能趕不上美國」。

報導稱，美國海軍目前正在研製和測試各種規模的新型水下無人潛航器，包括小型無人掃雷載具和大型的武裝無人潛艇。「通常外界關注的關鍵指標是無人潛航器的水下探測範圍和分辨能力，但如果這些資料無法即時傳遞到搭載它們的水下母艇或水面艦艇上，即便再有遠距離和高精度的探測能力也難以發揮作用。」

在實際操作上，各國海軍通常會先釋放水下潛航器以遠端收集情報，然後等它們返回母艇時再上傳這些資料。如果要執行跟蹤、識別和攻擊敵方水面艦艇和海底平臺時，即時的海底資料共用就至關重要。

文章指出，目前美國海軍正建立先進的水下通信網路，推進各種即時海底資料共用能力，例如深海潛航器通過電纜連線到水面浮標，並將收集到的資料立即發送到各種水面和空中平臺。美軍建立海底網路已經努力多年，中國新型機器鯊魚似乎不太可能與美國抗衡。

美國海軍不再為電磁砲研發編列預算，準備放棄研發16年的電磁軌道砲計畫。圖為美海軍電磁軌道砲原型。（圖／美國海軍)

陸媒《環球時報》認為，美媒詳述了即時海底資料共用的重要性，但僅因中國未對外公佈相關進展，就認定其「在該領域不太可能與美國抗衡」，顯然自信過了頭。「努力多年」不代表美國一定掌握著最先進技術，別忘了美國海軍剛剛才在同樣耕耘多年的電磁軌道炮領域吃了敗仗。