中職12日公布復賽首周賽程，13日復賽首戰在斗六、台南2地開打，作客的味全龍隊推出「龍王」王維中先發，富邦悍將隊則是羅力應戰。

王維中度過開季受傷的麻煩，從中繼逐漸調整回先發，5月2日對中信兄弟先發4.2局，下場面對統一獅則繳出先發5局、無失分成績，明天將扛復賽首戰先發。

王維中本季曾2度面對富邦，但都是中繼登板，拿下1勝，4局投球中僅被敲2安、無失分，投出4次三振、2保送；而擔任主場的富邦則推出洋投羅力應戰。

羅力本季先發出賽9場，拿下3勝3負、自責分率2.53，在索沙因傷返美，邦威、傑斯相繼離隊後，羅力成為富邦一軍目前唯一還在台灣的洋將，球團可能會再拉上育成洋投優瑪，另外新洋投猛悍也會待命。

另場台南的比賽由統一獅隊主場迎戰樂天桃園，雙方都推出洋投先發，獅隊推出布雷克，猿隊則是猛快先發，布雷克本季曾對猿隊先發1場，但6局投球中失掉4分吞下敗投。