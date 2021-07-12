永齡基金會、台積電和上海復星正式簽約購買1000萬劑BNT疫苗，交易價格僅在每劑32美元左右，中廣董事長趙少康說，這比衛福部先前遭已讀不回的「原廠直購案」，每劑便宜近10美元，除了要對兩家企業救民於水火表達感謝，也戳破蔡政府意識形態治國的缺德與荒謬。

趙少康說，這個政府一直把買不到疫苗的責任推給「有人從中作梗」，不檢討自己的作為完全違反國際商業運作常規，逕自不承認上海復星的大中華地區總代理地位，在兩岸矛盾下，一心想繞過上海復星直接向原廠買疫苗。

趙少康表示，單純的「在商言商」以及商業利益被蒙上意識形態政治考量，蔡政府自己把自己逼進死胡同內，當然買不到疫苗。眼見本土疫情爆發來勢洶洶，民眾苦等不到疫苗自保救命，政府對民間願意出面代購疫苗還是再三刁難，甚至一度發動認知作戰抹紅上海復星的復必泰疫苗是大陸代工。

趙少康說，結果終究繞不過商業運作機制，蔡政府還一意孤行拖延疫苗採購，這段時間喪生的700多名國人，完全是死於人禍而不是疫病。如今，鴻海與台積電好不容易買到BNT疫苗，又在意識形態作祟下，要為台灣量身趕製「沒有復必泰」標籤的包裝，拖延4個星期才能到貨 ，每劑疫苗成本也因此增加，是標準的勞民傷財。

趙少康感慨，如果讓商業回歸商業，不以政治力介入，我們可能早在去年10月就能由東洋簽約買進1000萬劑BNT疫苗，這次台積電和鴻海在民氣可用下，終於逼得政府鬆手買進疫苗，請蔡英文好人做到底，不要再堅持換包裝，救人如救火，趕快讓這批疫苗從德國原廠直接上機來台，並簡化後續一切行政程序，趕快讓人民都打得到疫苗吧。