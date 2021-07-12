新北市汐止區明峰街某7層樓大樓今（12日）下午1時許傳出火警，消防局獲報前往救援。（翻攝）

新北市汐止區明峰街某7層樓大樓今（12日）下午1時許傳出火警，消防局獲報前往救援。（翻攝）

新北市汐止區明峰街某7層樓大樓今（12日）下午1時許傳出火警，消防局獲報前往救援。（翻攝）

汐止大樓傳火警 火勢瞬間吞噬整間臥室

新北市汐止區明峰街某7層樓大樓今（12日）下午1時許傳出火警，火勢從5樓開始延燒，大樓內不斷傳出陣陣濃煙，消防局獲報派遣1大隊1中隊10分隊共87名消防員前往救援，所幸火勢及時被撲滅，燃燒面積約18平方公尺，未有人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。

據悉，起火處為臥室，火勢瞬間吞噬整間臥室，屋內被燒得焦黑一片，消防局共出動消防車輛32輛，派遣雲梯車灑水搶救，所幸未有人員傷亡，消防局正進一步釐清起火原因。