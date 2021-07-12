汐止大樓傳火警 火勢瞬間吞噬整間臥室 14:202021/07/12 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市汐止區明峰街某7層樓大樓今（12日）下午1時許傳出火警，消防局獲報前往救援。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市汐止區明峰街某7層樓大樓今（12日）下午1時許傳出火警，消防局獲報前往救援。（翻攝） 新北市汐止區明峰街某7層樓大樓今（12日）下午1時許傳出火警，消防局獲報前往救援。（翻攝） 新北市汐止區明峰街某7層樓大樓今（12日）下午1時許傳出火警，消防局獲報前往救援。（翻攝） 汐止大樓傳火警 火勢瞬間吞噬整間臥室 訂閱影音： 中時新聞網 新北市汐止區明峰街某7層樓大樓今（12日）下午1時許傳出火警，火勢從5樓開始延燒，大樓內不斷傳出陣陣濃煙，消防局獲報派遣1大隊1中隊10分隊共87名消防員前往救援，所幸火勢及時被撲滅，燃燒面積約18平方公尺，未有人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。 據悉，起火處為臥室，火勢瞬間吞噬整間臥室，屋內被燒得焦黑一片，消防局共出動消防車輛32輛，派遣雲梯車灑水搶救，所幸未有人員傷亡，消防局正進一步釐清起火原因。 縱火犯稱上廁所 2樓跳窗逃逸頭部著地身亡 虎斑狗受困水溝多日 熱心民眾搶救撿回一命 #人員傷亡 #火勢 #消防局 #所幸 #汐止 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中電杆起火延燒民宅 9人受困3樓勇消搶進全救出 08:492021/07/12 社會 台中驚悚工安意外 外籍移工遭倒塌木材重壓頭頸斷裂亡 10:022021/07/12 社會 採集文蛤沙灘車受困沙洲 雲林海巡即刻救援 19:162021/07/11 社會 台中鐵皮工廠大火 延燒6廠房傳零星爆炸 07:192021/07/11 社會 採芒果失聯12天 退休教授墜谷亡 04:102021/07/12 社會新聞 中市太平區鐵皮工廠火災 延燒5家連棟工廠幸無人傷亡 10:582021/07/11 社會 保護長者 雲林爭取社照人員打疫苗 04:102021/07/11 地方新聞 后里機車小貨車相撞 18歲女騎士遭撞飛不治駕駛受困獲救 10:232021/07/12 社會 苗栗出租公寓惡火 勇房東救房客遭嗆昏失去呼吸心跳 05:422021/07/12 社會 拆南北戰爭議雕像 維州市長：反種族主義向前走 10:122021/07/11 國際 樹林鐵皮汽修廠大火 全廠陷火海照亮夜空 07:312021/07/12 社會 社會熱門新聞 妙齡婦僅著內衣褲倒臥血泊亡 夫呆坐一旁：要幫愛妻退乩 - 社會 男夜闖閨房欲硬上 她靠沙拉油抹下體草草了事逃命 - 社會 孝女全裸躺神桌下36天為母祈福 乩童狂摸扯：不然媽媽沒救 - 社會 兒童新樂園驚見情侶疊坐猛抖動 勸不聽還轉向互抱 眾人看傻 - 社會 一審檢察官升主任入圍名單出爐 總長推薦人選全落敗 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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