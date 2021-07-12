中鋼(2002)6月份合併營收為388.23億元、月減2.25％、年增62.32％，累計合併營收達到2132.69億元、年增41.68％。中鋼表示，6月份營收較前一個減少的主要原因，除了本身出貨減少外，中鋼馬來西亞廠則因疫情封城影響，導致出貨受阻影響。