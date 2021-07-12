半年賺一年的錢 南山人壽上半年獲利破400億 14:242021/07/12 工商 彭禎伶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南山人壽上半年已賺到去年全年的獲利。（圖／本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 真的是壽險好年冬。南山人壽12日公告，6月單月稅後獲利47.8億元，累計上半年稅後獲利401.87億元，較去年同期成長78％，且不止創上半年獲利新高，亦是半年賺到去年一整年的獲利，創南山人壽成立50多年來的獲利新高。 南山人壽1月稅後獲利26.82億元，是今年單月獲利金額最少的一個月，之後每月獲利至少44億元以上、最多單月賺140.55億元，合計上半年賺破400億元，在壽險公司中排名第三。 《金融股》國泰金上半年獲利超過900億元 賺贏去年全年 2021上半年中國公司債違約創歷史新高 #南山人壽 #獲利 #新台幣 #上半年 #賺到 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》美不鏽鋼大廠暫停產 大成鋼可望迎轉單 12:352021/07/12 財經 出貨走弱 顯卡廠6月業績回檔 04:102021/07/12 產業．科技 《電子通路》2大產品線出貨暢旺 安馳H1營收創同期高 11:102021/07/12 財經 除息點火 台股戰萬八 04:102021/07/12 財經要聞 陸紡織業景氣復甦 強信-KY 6月創同期次高 12:122021/07/12 財經 怕踩雷 國銀新南向授信牛步 04:102021/07/12 金融．稅務 《熱門族群》外資看四寶 台塑＞南亞＞台塑化＞台化 10:532021/07/12 財經 《鋼鐵股》久陽上半年營收年增283％ 下半年持續樂觀 07:462021/07/12 財經 網家賣生鮮 搶在家買菜商機 04:102021/07/12 產業．科技 金控前七月 拚賺贏去年整年 04:102021/07/12 財經要聞 謝金河盛讚出口佳績四小龍之冠 大膽預測台灣今年全球排名 07:232021/07/12 財經 財經熱門新聞 竹科爆疫情 台積電證實3員工確診 - 財經 拜登來亂的！歐美航運股大復仇噴更猛 長榮、陽明也遭錯殺？ - 財經 長榮、陽明、萬海驚現3大價位 散戶沒出手恐滅頂 - 財經 航運三雄噴了5~8倍 塞港缺櫃未變但小心一大利空 - 財經 13檔填息常勝軍 有看頭 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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