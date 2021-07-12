真的是壽險好年冬。南山人壽12日公告，6月單月稅後獲利47.8億元，累計上半年稅後獲利401.87億元，較去年同期成長78％，且不止創上半年獲利新高，亦是半年賺到去年一整年的獲利，創南山人壽成立50多年來的獲利新高。

南山人壽1月稅後獲利26.82億元，是今年單月獲利金額最少的一個月，之後每月獲利至少44億元以上、最多單月賺140.55億元，合計上半年賺破400億元，在壽險公司中排名第三。