隨著國內疫情降溫，「全民英檢」也將恢復辦理，並於9月12日舉行中級(CEFR B1)測驗。財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）今提醒，9月12日中級聽讀測驗，同日加開聽讀說寫測驗場次，報名自7月12日開始，全面採取網路報名。

108課綱上路後，各大學對高中生「學習歷程檔案」的採計比重將達50％。LTTC指出，「全民英檢」聽力及閱讀測驗加總60分以上，就可以登錄學習歷程；且在申請大學時具備英檢「聽讀通過證書」更是突顯個人英語能力的保證書。

在2030雙語國家政策的推動下，考選部將檢附英檢證明之報考限制由外交特考逐步擴大到其他職位；例如：國際經濟商務人員特考、移民行政人員特考等。報考者考前應檢具全民英檢中級(CEFR B1)以上(聽讀說寫)通過之能力證明，以配合未來國家用人的需求。

LTTC建議有志參加國家考試的民眾及早取得「全民英檢」中級以上之合格證書，往後便有更充裕的時間去準備專業科目的考試。此外，LTTC另一項新服務是有關證書核發，除現有「聽讀證書」與「聽讀說寫證書」外，考生也可申請「口說」或「寫作」的單項證書。