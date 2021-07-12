警方在延三夜市附近的公寓發現一間賭場，逮捕1名負責人、8名賭客、2名按摩師、1名在場人，均依違反群聚規定將函衛生機關裁罰。（圖／警方提供）

大同警分局在轄區發現一間麻將賭場內擺有按摩床。（圖／警方提供）

疫情悶得發慌，竟有賭場與按摩小姐結合，隱身在夜市附近的公寓，大同警分局9日發現延平北路3段一帶公寓傳出麻將聲，每逢用餐時間，外送大量便當，經過多日埋伏跟監。警方持搜索票進入屋內赫見2桌麻將賭客，1名按摩女，其中40歲廖姓負責人稱「打麻將空擋，按摩幫忙舒壓」，警方將廖女依賭博罪送辦、賭客依違反社會秩序維護法，12人均違反傳染病防治法，已函請北市衛生局裁罰。

警方表示，本月接獲線報，指稱延三夜市因疫情暫停營業，但公寓內近1周有大量非住戶進出，警方跟監發現，賭場24小時營業，考量疫情嚴峻百業蕭條，40歲廖姓婦人除了在屋內擺3桌麻將桌外，還與40歲郭男、20歲陳女共組「複合式經營」，可趁等候牌咖空擋，按摩舒壓，不然按摩店持續休業的月底，想按摩也沒地方。

警方9日晚間持搜索票進入屋內，在房間發現8名賭客、2名按摩師、1名在場等候的民眾，其中廖女涉犯賭博罪，賭客則依社維法裁處，不過全部的人都因群聚違反傳染病防治法，將裁罰6萬到30萬不等，警方查扣賭資7萬多、抽頭金3萬多，眾人均嘆「得不償失」。

廖女則稱，剛開始營業1周，提供按摩床外，還備有精油等工具，屋內可容納3桌、20多人，但因按摩生意一落千丈，按摩師傅都沒有生計，不得已才開始「複合式經營」，進入賭場內幫可人按摩，不料，因為賭場遭查獲，自己也吃上違反傳染病防治法的罰單，現將因群聚付出慘痛的代價。