中職復賽獲中央流行疫情指揮中心核准，最快可能下周將在澄清湖球場閉門開打，高巿府運發局表示，如果程序完備，傾向同意出借，雖然屆時不開放觀眾進場，但為避免球迷場外徘徊、逗留，將加強周邊管控，以防群聚。

運發局長侯尊堯指出，收到中職復賽的防疫計畫後，將會同衛生局等相關單位審查，如果各項程序完備，將提報高雄巿流行疫情指揮中心同意，雖然職棒可望復賽，但目前仍是三級警戒期間，各項防疫、清消等措施不會馬虎。

中職復賽採團進團出、閉門開打，不開放觀眾進場，但球場外仍屬開放式空間，每到職棒比賽，也不難看到有死忠球迷堵在門外，就為了球星上、下遊覽車時短暫空檔，可以一睹風采，讓人擔心會不會因此形成群聚？

侯尊堯說，如果屆時澄清湖有比賽，將與相關單位加強周邊管控，另也跟球迷拜託，好不容易疫情解封露出曙光，千萬要忍住心中的激動，不要刻意衝到球場，變成防疫的破口，只要在螢光幕前，為支持的球隊加油就好。