疫情期間中彰投地區的就業市場受影響，失業率攀升，但仍有許多產業，包括機械、紡織、製鞋業、自行車、水五金等企業雇主，有相關人力需求，勞動部12日啟動「安穩僱用計畫2.0」，勞動力發展署中彰投分署號召企業提供失業者工作機會，減緩疫情對於就業市場影響，待業民眾經公立就業服務機構推介雇用者，不管是按月計酬或是部分工時，雇主可獲雇用獎助，勞工獲就業獎勵津貼。

為減緩疫情對於就業市場影響，勞動部於7月12日啟動「安穩僱用計畫2.0」，運用僱用獎助與就業獎勵措施，獎勵雇主提供工作機會僱用失業者，並提供勞工就業獎勵，促進勞雇雙方媒合。

勞動力發展署中彰投分署鼓勵有用人需求之雇主及及待業民眾可至「台灣就業通」平台線上申請參加計畫，並辦理求才、求職登記，公立就業服務機構將協助辦理雇主與失業者間之就業媒合，若符合該計畫僱用相關規定並通過審核後，雇主及勞工就可獲得獎助或獎勵。

中彰投分署分署長林淑媛表示，近期就業市場因疫情趨向保守，因此勞動部推出「安穩僱用計畫2.0」，該措施將在7月12日到9月30日實施。本次實施擴大就業獎勵對象，只要待業民眾經公立就業服務機構推介而僱用者，不管是按月計酬或是部分工時，雇主將可獲得僱用獎助，勞工則可以獲得就業獎勵津貼。

雇主獎助金及勞工就業獎勵津貼將依按月計酬或部分工時核給不同金額，聘僱至少要達1個月，勞雇雙方才可領取獎助和津貼，其中僱用滿4個月的雇主最高可領3萬元、民眾最高可領就業獎勵津貼2萬元，部分工時勞工亦可領取就業獎勵津貼最高1萬元。

藉由勞雇雙方並行的獎助措施，鼓勵雇主提供工作機會增聘待業者，縮短勞工待業週期，減緩疫情造成經濟的影響。

疫情期間中彰投地區的就業市場需求雖然有受到影響，失業率也有所攀升，但仍有許多產業，像是機械、紡織、製鞋業、自行車、水五金等企業雇主，仍有相關人力需求，勞動力發展署中彰投分署鼓勵企業透過「安穩僱用計畫2.0」提供失業者就業機會，並進用公司所需人力，以創造勞雇雙贏。