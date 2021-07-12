林務局嘉義林區管理2019年起投入整治神怡橋下野溪，成功讓「阿里山新八景—神怡流瀑」風光重現。（嘉義林管處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

林務局嘉義林區管理2019年起投入整治神怡橋下野溪，成功讓「阿里山新八景—神怡流瀑」風光重現。（嘉義林管處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

鉛色水鶇於固床工上棲息。（嘉義林管處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

亂石疊砌跌水工及半圓馬蹄型的溢水口製造不同流況。（嘉義林管處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山國家森林遊樂區比鄰神木車站的神怡橋下游區域，因坡度陡峭遇雨容易沖刷造成邊坡崩塌，甚至危及神怡橋、神木車站鐡道一帶路基，以及河道兩側檜木巨木群，基於防患未然，林務局嘉義林區管理2019年起投入整治，成功讓「阿里山新八景—神怡流瀑」風光重現。

嘉義林管處表示，神怡橋區域規畫多座固床工及階梯式植石護坦，用以降低落差，減緩沖蝕能量，塊石修築的跌水工及靜水池具備消能導流功能外，還能製造自然流竄的水景，搭配弧形砌石護岸及S型固床工打造流線型美感，營造多孔性生態環境，至於半圓馬蹄型的溢水口增加排洪斷面，配合現地高程，創造水域戛然而止的視覺驚豔感，讓遊客經常一看就嘆為觀止。

林管處說，配合阿里山現地自然環境及氣候特性，使用天然塊石佐以漿砌工法砌築護岸及固床工，兼具邊坡排水及人工生態廊道多功能性，並融合周邊景觀，營造當地生物活動棲息的空間，竣工後常見各種水鳥及猴群在旁停駐歇息，成功打造出會呼吸的生態工程，2020年4月經行政院農業委員會優良農建評鑑小組認證，神怡橋下方野溪整治工程榮獲109年度優良農建工程治山防災類特優獎的殊榮。

林管處指出，在良好治理工程規畫及施作下，不但有效提升河道安全，也為園區創造新的景觀，維護良好生態，該工程除保全神怡橋、神木車站、巨木群棧道等重要設施，提升遊客活動的安全性外，更能在園區營造流瀑、靜水池等多樣性的流況，打造景石共構的美景，與周邊的歷史結構物相互輝映。