於6月份台北市衛生局針對20家外送合作餐飲業者進行稽查，其中，瓦城、胖老爹、三媽臭臭鍋等12家業者的分店初查不合格，多因作業場所、人員或食材處理及製程衛生有缺失，複查後均已改善。

台北市衛生局因執行「美食外送餐飲稽查專案」，針對市面6家外送平台業者、20家外送合作餐飲業者、5名外送服務員進行食品衛生相關稽查。衛生局表示，6家外送平台業者中，FoodPanda、Foodomo、有無快送、蝦皮外送、By The Way的食品業者登錄、食品標示及定型化契約皆初查即合格，CutAway的定型化契約雖有部分缺失，但複查已合格。

其中，瓦城泰國料理安和店、胖老爹美式炸雞錦州店、三媽臭臭鍋公館店、百八魚場古亭店、Subway敦化和平店、定食8康寧店、四海遊龍同德店、梁社漢排骨晴光店、拿坡里士林店、三商巧福延平店、三顧茅廬南昌店的食品衛生良好，可規範初查有不合格情況；GET POWER給力盒子一江店則在食品業者登錄及食品衛生良好規範均不合格。

瓦城集團表示，旗下瓦城安和店於今年6月接獲衛生局稽查，初檢未即時通過項目為「員工體檢報告」，因保護個資原因，員工體檢報告皆由公司總部統一保管，遇稽核或相關需求時，再個別按實際需求提供，故各店未存放相關文件，稽核後該分店已在指定時間內繳交補齊所有相關文件並通過稽核。另其於規範包含食安，皆全數合格，懇請勿將品牌同放至食安問題區塊，以避免消費者誤解，謝謝。

另外，瓦城集團說明，自2020年開始，就以「安心餐廳」的高規格防疫標準，嚴格檢視旗下所有餐廳的衛生安全標準，日前更逐步全面升級店面的軟硬體設備，包含增設智能紫外線環境消毒燈、人臉辨識消毒機台、專屬取餐窗台以及自動取餐叫號機等，全方位強化「安心餐廳」防疫機制，落實防疫工作，確保同仁、顧客與外送員安全健康。」