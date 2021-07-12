莫德納疫苗開打後，網路瘋傳打完疫苗後會成為「萬磁王」，出現神奇的「莫德納手」現象，手臂會出現磁力吸住湯匙。屏東縣議員蔣月惠實測發現，她沒有打莫德納疫苗，但也能成功吸附湯匙和手機。

網路瘋傳，接種新冠疫苗後身體竟產生磁力，手臂能吸金屬與鐵器，引發熱議。蔣月惠今（12）日在臉書貼出實測影片，表示自己目前還沒打疫苗，但好像每一個人都有磁力，並PO出自己手臂吸附湯匙跟手機的照片，請大家不妨試試看。

男星賴銘偉昨（11）日也在臉書表示，聽說莫德納手臂會吸鐵，「我的叛逆老母打完第二天，看會不會變萬磁王。」沒想到媽媽手臂真的可以吸附鐵湯匙，身體擺動幾下也不會掉，讓賴銘偉驚呼，叛逆老母的莫德納手臂發功了！大家有試過嗎？莫德納手臂，吸力還是黏力？」

關於此現象，重症醫師黃軒表示，新冠疫苗不含金屬，應是油性皮膚的汗垢加上皮膚彈性，產生摩擦力，就可以吸附東西不掉下來，純粹是物理現象而已。