專業表面處理大廠匯鑽科（8431）今日公告2021年6月合併營收新台幣約1億元，上半年合併營收6.24億元，均為歷年同期新高表現，分別較去年同期增加67.96％與51.67％，主要受惠3C及硬碟兩大主力產品線出貨量明顯增長。

匯鑽科上半年合併營收創歷年同期新高，合計占營收比重達九成的3C及硬碟兩大產品線，均有顯著貢獻。在3C產品方面，2020年起隨國際大廠全面採用Type C規格趨勢底定，帶動公司在高階化學鎳、珍珠鎳（技術名稱）等表面處理業務大增，公司目前對美系大廠新款支援Type C規格產品的業務量持續增加，產品全面性涵蓋筆記型電腦、平板及手機等，其中尤以手機相關業務量年增率超過五成最為明顯。

在硬碟產品部份，成長動能主要來自3.5吋硬碟產品業務，目前3.5吋硬碟主要應用在伺服器上，隨全球遠距經濟蓬勃發展，推升雲端運算、資料中心及高速存取傳輸等需求大幅增加，帶動匯鑽科3.5吋商用硬碟產品的表面處理業務量持續提升，公司已於去年第四季將硬碟表面處裡產品線移至泰國新廠，降低人工成本並提升自動化生產效益，隨泰國廠生產規模持續提升，對公司整體營收獲利貢獻可望持續增加。

匯鑽科表示，公司多年來深耕表面處理技術，為亞太地區規模最大的專業表面處理業者，近年來由於各國環保法規趨嚴，各國政府已不再核發新的表面處理營業許可證，產業寡占趨勢愈形明顯，對於大型表面處理廠商在價格與品質上均有相當保障。公司秉持多年來研發創新精神，持續與國際品牌客戶共同開發新款產品，提供客戶從產品研發、規格制定、到電鍍處理等一站式的表面處理服務，高性價比的產品與服務已獲得國際品牌大廠的肯定，因此可以優先同業取得新產品訂單及份額，持續站穩表面處理龍頭廠商地位，拉開與同業競爭對手的差距。

匯鑽科對下半年營運展望持樂觀審慎態度，主要在於下半年逐步進入3C產品旺季，歐美疫情趨緩將帶動消費需求回溫，整體產業秩序逐漸恢復，公司預期今年下半年Type C產品及3.5吋伺服器用硬碟表面處理業務量均可望維持成長動能：此外，公司近期亦積極投入伺服器散熱產品及通訊用連接器產品表面處理業務，目前正與客戶進行終端產品驗證，相關產品業務可望陸續進入試量產階段，為公司營運再添新成長動能。