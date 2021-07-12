南韓疾病控制局(KDCA)周一單日新增1100名新冠確診者。與此同時，南韓最嚴厲的新冠管制措施也於首爾地區生效，試圖控制全國嚴重的疫情。

在上周五新增1378名確診人數的高峰之後，KDCA最新數據為連續第三天低於周五峰值，但是數字仍在高位。

至今為止，新一波疫情的染疫人數和死亡人數皆較前幾波疫情少，主要為許多年長者已接種疫苗。但衛生單位仍擔憂，認為尚未接種的年輕人確診比例增高，以及近期爆發的Delta變種病毒不斷地蔓延傳播。

從本周一開始，南韓政府在首爾市以及周邊生活圈地區實施了最嚴格的社交管制規定，包括下午六點後禁止兩人以上的聚會。

亞洲其他地區疫情不斷惡化。越南政府周日新宣布，將湄公河三角洲的芹苴市(Can Tho)實施14天移動管制。

在過去一周內，越南已經將包括經濟中心胡志明市和首都河內市實施民眾移動的限制。

越南衛生部周日公布新增1953名單日確診人數，為連續第七天超過千名，以及116名死亡病例。目前多數病例皆出現在胡志明市，該市為越南疫情爆發的中心。