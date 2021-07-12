瞄準新世代網路設備如WiFi 6路由器、網路儲存裝置(NAS)、搭載2.5G晶片的高速筆電和遊戲桌機都需要更快的連線，合勤控(3704)旗下兆勤宣布，採用瑞昱(2379)最新2.5GbE晶片方案，推出全新多千兆(Multi-Gigabit)交換器產品，MG-105、MG-108，主打兼顧速度與效能的網路交換器。

MG-105和MG-108交換器非常適合異地辦公者和電競玩家使用，此系列產品的所有乙太網路連接埠皆支援2.5G，能自動變速支援100M/1G/2.5G Multi-Gigabit頻寬，並提供多達25/40Gbps的交換容量，滿足需要將影音串流、大型檔案等數據或應用程式，快速傳輸至伺服器、NAS或其他裝置的需求。此外，使用者無需額外布線，就可透過一般既有的Cat5e網路線，無痛升級至2.5Gbps。

兆勤科技資深副總吳維銘表示，電競及自媒體應用不斷推升對網路頻寬的需求，加上受全球Covid-19疫情的影響，台灣企業普遍已展開在家工作(WFH)或異地辦公的模式，面對遠端連線、視訊會議和各種娛樂應用程式的需求增加，家中的網路環境也必需隨之升級以因應暴增的流量。兆勤是率先採用瑞昱Multi-Gigabit乙太網路技術的重要夥伴之一，這次針對專業玩家對高頻寬網路的需求，兆勤採用整套瑞昱最新的2.5GbE晶片方案，推出兼顧速度與效能的網路交換器。

除了新的交換器之外，兆勤還推出兩款全新乙太網路電源供應連接器，即PoE12-30瓦和PoE12-60瓦，能滿足對高速網路設備連線日益增長的需求，兩種型號都可以使用現有的Cat 5e網路線，連接多千兆網路設備，無需額外重新布線。