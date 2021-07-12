將於8月12日前往印尼參加亞洲盃資格賽第2輪賽事，且跟關島進行2連戰，誰贏誰晉級會內賽的中華男籃，12日公布16名培訓國手名單，除了僅保留先前資格賽3名球員(吳家駿、蘇士軒、譚傑龍)，更一口氣納入陳盈駿、林韋翰、吳永盛、胡瓏貿與林庭謙等5名上季打大陸CBA的好手，唯一遺憾是受制於台灣法令規定，此行確定沒有歸化球員前往。

中華籃協新聞稿內容如下，「中華男籃在本屆亞洲盃資格賽分組賽事取得第3名，獲得參加8月份資格賽第2輪門票，將與關島隊進行兩場對決，爭取亞洲盃參賽權，中華隊16人培訓名單經選訓委員會討論後出爐，愛爾麗醫美集團也在此時力挺國家隊出征，常如山董事長出任領隊一職位，為中華男籃提供相關支援。

中華男籃隊本階段起改由帕克(C.PARKER)總教練領軍，教練團許皓程、楊哲宜續任，16名培訓球員囊括SBL、PLG兩聯盟及旅外球員，名單有陳盈駿(旅外)、吳家駿(璞園)、林韋翰(旅外)、林庭謙(旅外)、吳永盛(旅外)、李啟瑋(台啤)、黃聰翰(台啤)、周桂羽(富邦)、黃泓瀚(領航猿)、胡瓏貿(旅外)、蘇士軒(台銀)、譚傑龍、陳冠全(領航猿)、周柏臣(裕隆)、李德威(夢想家)、謝宗融(台銀)。

愛爾麗集團是國內知名醫美企業，並長期投入社會公益活動，新冠疫情在國內升溫後，愛爾麗集團即捐贈大量防護衣、醫療器材等設備給相關機構，為對抗疫情貢獻一己之力，愛爾麗關懷體壇也不落人後，長期提供醫療資源幫助東京奧運代表隊，常如山董事長得知中華男籃即將出征印尼雅加達，也決定挺身而出擔任領隊一職，為國家代表隊提供相關支援。

中華男籃隊將於8月12日至14日與關島隊進行兩場比賽，獲勝隊伍將可晉級2021年亞洲盃，由於目前國內仍屬防疫第三級警戒，代表隊開訓時間仍須視疫情狀況待主管機關核准。」