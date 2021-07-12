台北1名女子小芳（化名）去年11月到東區知名醫美診所做私密處除毛手術，她在術前特別叮囑要由診所負責人女醫師做手術，不過她事後輾轉得知當天動手術的竟是診所店長，對方根本不具醫師執照，氣得她向衛生局檢舉，檢察官考量事後衛生局與小芳願意原諒對方，判該店長緩起訴1年，而診所負責人則不起訴。

判決書指出，小芳在去年11月17日到台北市信義區1間醫美診所做私密處的雷射除毛手術，當天還特別叮囑要由女醫師動刀，等到手術結束後，她發現動刀的人不太像是原本預約好的女醫師，事後輾轉打聽，才得知對方竟是該診所的「店長」，根本不具醫師資格，因此急忙向台北市衛生局提出檢舉。

衛生局將該女店長及診所負責人醫師函送北檢偵辦後，女醫師則澄清她完全不知情，不知道為何該店長會私自決定為客人動手術；而該店長則坦承犯行，她說因為當天臨時沒有可以動手術的醫師，一時心急下就自己決定由她上陣。

由於該店長坦承犯行，小芳與北市衛生局也同意給予她一個自新的機會，檢察官認為依違反《醫師法》判處緩起訴，期限1年，必須在緩起訴確定後6個月內，繳交3萬元給國庫，而診所負責人醫師因沒有直接證據可以證明她知情，因此處分不起訴。