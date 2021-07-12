上市營建股皇鼎建設（5533）位於新北市汐止的「富信大飯店」本館，在這個週末假日公告，以總價18.5億元，成功賣出，買家為東立物流公司，獲利了結資金可望落袋為安；今（12）日皇鼎股價開高走高、上演慶祝行情，終場以16.9元收紅，漲幅達5.3％，傲視營建股。

今天皇鼎領軍營建股，上演多頭行情，股價一路衝高。

皇鼎於前天（7月10日）公告，位於新北市汐止的「富信大飯店」，成功轉手，標的包括：新北市汐止區工建段783地號等1筆土地約1513.15坪，飯店建物約9032.37坪，成交總價為18.5億元，買家為東立物流公司。

至於處分利益，皇鼎表示，目前總成本尚未完成結算；至於總價款，內含子公司富信大飯店公司資產一批，該款項由皇鼎代收並於點交完成後無息轉回。

富信大飯店公司為皇鼎持股100％的子公司，近幾年尚未獲利，依2020年合併財報，稅後虧損7900萬元。原本在台北、台中、台南，有五個館，包括台北、台北二館、台中、 台南、台南富華，房間數達774房。此次出售台北汐止本館資產後，其餘分館仍持續營運，不受影響。