隨著各國經濟復甦，企業體質轉佳帶動下，近期全球高收益債券品質出現回升，高收益債券信用評等轉佳趨勢將延續，明日之星（Rising Star）開始出現，有利價格表現，偏好收益類型，可趁機布局高收益債券基金。

統計顯示，在疫情衝擊下，大量高收益債評等遭到調降，其中2020年5月遭調降數量達163檔，6月遭調降數量達185檔，連續兩個月破百，並連續多個月調降數量超越調升數量。直到2021年1月，高收益債券調升評等數量才超越調降數量，今年以來已經連續5個月升評債券多於降評債券，顯示高收益債券市場體質轉佳。

瀚亞全球高收益債券基金經理人周曉蘭表示，最近5個月高收益債券市場升評數量高於降評，操作策略上應聚焦高品質標的，尤其是有機會自高收益債券評等升至投資等級債評等的「明日之星」，看好評級升級的利差收斂契機，有利於高收益債券市場看表現。

美國聯準會日前宣布將緩慢進行SMCCF購債計劃的退場。周曉蘭分析，對高收債市直接影響小，因為過去的購債計畫，主要目的為穩定市場信心，並非對債券供需造成實質影響。且聯準會購債金額雖為137億美元，但實際購買高收益債的金額僅有13.31億美元，故購債計畫退場對高收債市直接影響極小。

周曉蘭認為，隨全球逐漸走出新冠肺炎疫情衝擊，高收債發行企業的獲利及負債狀況持續明顯改善，不僅獲利增加，負債比也明顯下降。現階段高收益債券市場的信用評級升等，又以醫療保健、汽車及能源，為近三個月中升評最多的三個產業，值得關注。建議可把握近期高收益債市信用評等轉佳的行情，並利用單筆分批的方式進場布局。