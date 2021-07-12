經濟復甦前景並未改變，及流動性充裕，高收益債族群信用利差仍具收斂空間可期，相對有利於高收債表現延續，根據過往統計，在通膨升溫趨勢下，高收益債以優先順位高收債表現相對較佳，指數平均報酬率近8.78％，較一般全球高收益債指數的7.75％，略勝一籌。

投信法人表示，全球經濟復甦態勢延續，特別是歐美在疫苗覆蓋率提升、部分區域解除封鎖措施下，更加激勵市場投資信心，帶動風險性資產表現，不過在市場關注通膨升溫議題，以及先前聯準會會議後立場略偏鷹派的因素干擾下，令高收益債族群表現受到些許抑制。但優先順位高收益債具備較低存續期間、產業分布多元等優勢，不失為現階段把握景氣復甦行情及收益來源，又兼顧投資組合波動抵禦能力的理想標的。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷指出，從基本面來看，美國6月製造業PMI初執62.6創歷史新高，明顯優於預期的61.5。歐元區6月綜合PMI則從57.1躍升至59.2，創2006年6月以來新高，顯示經濟好轉的基礎越趨廣泛。整體而言，景氣持續回溫趨勢未變，再者，高收益企業第一季營收年增率6.7％，年成長幅度為2018年第四季以來新高。

當前正處景氣擴張期，根據美銀美林預估，未來一年高收債企業淨利成長率可望達35％，基本面及獲利面向好，皆有助於優先順位高收益債、高收益債持續處於長多格局。

李運婷認為，儘管近期通膨升溫疑慮為市場增添波動，不過高收益債族群在總體經濟和企業財務體質等方面皆具優勢，且根據2000年以來統計，在通膨升溫期間，高收益債平均而言有7.7％左右的漲幅，其中優先順位高收益債表現更為亮眼，平均漲幅達8.78％，不僅如此，與一般高收益債相比，優先順位高收益債擁有較高的殖利率，以及較低的存續期間，顯示其不僅享有高息優勢，對抗利率回升環境也更有一套。

優先順位高收益債的發行產業更加多元，在景氣及企業營運加速改善下，過去三個月除能源、金屬等原物料企業信評獲調升外，醫療保健、通訊、零售等產業的信評調升也相當明顯，因此優先順位高收益債也更有機會掌握各產業信評調升的投資利基。在前述條件的支持下，表現仍可期待，也有望滿足掌握景氣復甦行情之餘，又兼顧收益及波動管理的投資需求。