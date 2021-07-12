中央流行疫情指揮中心今天統計，7月9日到11日三天以來，統計新增24例死亡通報，其中24與AZ有關，7件與莫德納有關，但目前沒有一例死亡有超過背景值。國內疫苗覆蓋率為14.87%。

指揮中心發言人莊人祥表示，新增的17例AZ疫苗接種後發生死亡不良事件，為7女10男，年齡介於62~98歲之間，12人是75歲以上長者，3天到22天之間發生。

莫德納部分，7例死亡有關，4女3男，年齡介於69~80歲之間，年齡69~80歲間，其中5人是75歲以上長者。是疫苗接種後當天7天發生。

莊人祥表示，經過全國藥物不良反應通報中心，根據CDC提供到7月7日以來的新冠疫苗每天接種劑量數，根據這些資料計算接種後累計觀察時間，經詳盡分析，結果是無論接種AZ或是莫德納疫苗各年齡層男女通報的死亡是件數，均未高於預期死亡事件數，都沒有超過背景預期值。

指揮官陳中也表示，本週六、日疫苗數量打了很多，這段時間因為莫德納比較多，打了十八萬，整體說，14.87%人口涵蓋率，和國際比較，將來也會計次和人口還比較，可以看到現在有的國家超過百分百，不適用人口涵蓋率，是有打多少際，因此以後會兩個數字一起公布。