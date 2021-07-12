國民黨書記長陳政顯說，疫情三級警戒未解除，若造成防疫破口，民進黨團議員要負這責任嗎？（陳世宗攝）

台中市議會考量議員及助理和工作人員都未接種疫苗，避免發生群聚決定延到8月3日才復會。民進黨團總召謝明源等表達嚴正抗議，指監督是議員職責、開會為民發聲，議會不應自我削減監督。國民黨書記長陳政顯說，疫情三級警戒未解除，若造成防疫破口，民進黨團議員要負這責任嗎？

謝明源指出，參照全國各縣市議會的開會情形，早在7月12日前就有包括台北市、南投縣及苗栗縣等議會已正式復會，在三級警戒適度鬆綁後，7月13日後復會的也有台南市、彰化縣、宜蘭縣等議會。台中市疫情相對已受控制，參照鄰近的彰化縣、南投縣議會都已復會，台中市實在沒有理由再延至8月3日。

民進黨團幹事長林德宇說，民進黨團再次要求議會應參照各縣市議會開會的實際做法，盡速復會，勿一再以藉口延遲開會，況且台中市議會的防疫措施，包括人數容留量、人員間隔距離、塑膠隔板等，早已在去年超前部署做好充分準備，相信技術面問題應該都可以克服。

陳政顯指出，六月底政黨協商時，曾提議可用視訊會議進行業務質詢是民進黨不肯；如今三級警戒未解除，民進黨卻急著說要開會，難道是要帶頭「逆時中」？議會行政人員以及議員們大都還未注射疫苗，若因此產生防疫破口，民進黨團要負責任嗎？

台中市議會強調，經議長張清照徵詢副議長顏莉敏及國民黨團、親民黨團和無黨籍召集人，咸認為讓市政府團隊專心做好防疫工作，且議員與助理、議事工作人員大都尚未施打疫苗，開會恐衍生群聚問題造成疫情破口；審慎評估後，維持於8月3日復會，並視疫情狀況作滾動式檢討。