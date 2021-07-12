袁子芸優雅俐落的造型一出場即吸引眾人目光。（祖與占影像製作提供）

台灣女星袁子芸參演濱口龍介執導的日片《Drive My Car》，該片入圍今年坎城影展，台灣時間11日晚間她初次登上紅毯，成為本屆唯一走上坎城紅地毯的台灣影人代表，同時也是繼舒淇、桂綸鎂後，又一位台灣女星參與主競賽片演出。

袁子芸身著一席由Net-a-Porter提供的ARTCLUB黑白單肩禮服以及Georg Jensen首飾，和導演及片中演員三浦透子、霧島麗香一同亮相，優雅俐落的造型一出場即吸引眾人目光。

袁子芸表示登上坎城紅毯的那一刻，心情覺得很緊張也很興奮，對於自己站上這個演員心中的夢幻殿堂，依然有種不真實感，她笑說：「其實當下內心真的是激動到又叫又跳，但還是要故作鎮定美美地走完紅毯，真的是不容易啊。」本次《Drive My Car》首映現場座無虛席，袁子芸形容看到盧米埃影廳（Grand Théâtre Lumière）全場2000多位觀眾起身鼓掌的瞬間，感受到大家熱愛電影以及期待的心情，內心感動到差點忍不住情緒。

袁子芸本來以為因疫情，這次可能無緣親自參與盛會，但幾經努力最後還是得以順利成行，也因此見到好久不見的女主角三浦透子，2人一見面馬上興奮擁抱。由於片中有來自世界各地的演員，彼此之間的溝通就是用簡單共通的語言加上豐富的肢體動作，袁子芸和三浦透子在大家面前比手畫腳開心敘舊，也看得在場的法國人直呼真是太有趣了。值得一提的是，該片入圍的是主競賽單元，上次代表台灣的是2015年侯孝賢導演的《刺客聶隱娘》，此次袁子芸雖然是跟著日本劇組一起，但能以台灣演員的身份參與，仍然感到與有榮焉，也為台灣在坎城影展的歷史中再次留下一抹足跡。