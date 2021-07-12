防車禍堵塞交通 新北機車道設置「緊急出口」（戴上容攝）

新北橋梁上下班時機車車流如織，然而機車引道往往只有一道，若遇車禍總會堵塞，交通局去年於浮洲橋機車道設置可開啟「緊急閘道」，車禍時騎士們就可自行提起方便通行，有效縮短事故排除停等時間，近日交通局又在中興橋、重新橋等4機車道「緊急閘道」完工，待本月會勘後就可使用。

交通局交安科長林昭賢表示，雙北為交通共同生活圈，機車族多，當機車道發生事故，騎士們受實體分隔，無法疏通，因此交通局規畫於分隔島增設活動式「緊急閘道」，當發生車禍造成車輛回堵時，警察可導引騎士由缺口處離開。

林昭賢表示，去年於浮洲橋試辦開設「緊急閘道」，實施後有效縮短事故排除停等時間，因此，今年交通局再增加華江橋、忠孝橋、大漢橋、重陽橋、北山大橋5座橋梁，目前有6座橋梁機車道分隔島開設缺口。

新北市議員王威元表示，雙北為交通共同生活圈，以他轄區三重此次開放中興橋、重新橋事故為例，光去年兩橋有通報事故就有破210件，每次事故的停等時間總會造成機車道交通癱瘓，目前該設施還未驗收，未來他會監督警察局、交通局做好指引的配套措施。

工務局養工處表示，本月已完成中興橋、重新橋、永安橋（往蘆洲方向）及成蘆橋（往蘆洲方向）等4座橋梁設置機車「緊急閘道」，待本月與主責單位交通局會勘確認無缺失後，就可正式啟用，後續也將配合交通局施作其他橋梁的「緊急閘道」。