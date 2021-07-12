上海復星昨（11）日晚間發出公告指出，已與台積電、永齡基金會簽訂購買各500萬劑輝瑞／BNT疫苗合約，據路透社報導，熟悉協商內情人士表示，首批疫苗最早9月底可從德國出口至台灣，外界關心疫苗如何分配，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前已有初步規劃，會擴大開放給青少年施打。

陳時中指出，疫苗捐贈從開始至今，大家都非常努力，目前也有一個初步成績，在這裡要代表指揮中心，對所有參與簽約努力的人，不論個人或團體表達最誠摯的謝意，若這批疫苗順利進來，相信對施打疫苗的計畫有很大幫助。

至於要如何納入施打計畫，陳時中說，目前已有初步的規劃，但要清楚實際來台的時間，才有辦法加入時程，基本上要加入時程，也不會讓其拖很久才施打，因為進來要封緘、檢驗，屆時會再讓大家意願登記或是預約，也會與行政院政委唐鳳商量，將來開放登記時，將更多的選項放入「疫苗登記平台」，讓整體施打意願，及安排也比較好掌握。

另外，有媒體問及，輝瑞／BNT疫苗施打族群是否包含青少年，陳時中坦言，中央在規劃施打時，會將適合的疫苗給最適合的族群施打，由於AZ疫苗並未開放給12歲以上到18歲以下的青少年接種，且國外已開放BNT給青少年接種，屆時當然會將BNT留給學生族群。

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