Delta變種病毒引爆的新一波疫情不見放緩跡象，澳洲衛生部門周一公布再創今年以來新高的單日新增確診數，使雪梨硬封鎖措施再度延長的可能性大增。

澳洲人口最多的新南威爾斯省周一公布單日新增112個本土病例，且所有病例幾乎都出自於其首府雪梨市，儘管這個澳洲最大城市的全面封鎖已經進入第三周。

該省的單日確診數已至少連續三天創新高。

新南省省長Gladys Berejiklian表示，未來幾天確診數字的發展，將決定雪梨原訂於周五結束的封鎖令是否延長，「我們需要這個數字盡可能接近零，而這真的取決於我們」。

Berejiklian並表示，周一大多數的病例是已經感染者的家庭成員或親密朋友，她懇請居民遵守已在周末收緊的封鎖規定。

雪梨因Delta變種病毒引爆的疫情急速升高，自6月中旬出現第一起病例以來，累計感染人數已逼近700例。澳洲官員表示，目前住院人數為63人，其中18人住進重症加護病房，而一名90多歲的婦女成為今年澳洲第一個染疫死亡的病患。

雪梨疫情爆發，也使得澳洲緩慢的疫苗接種速度被放大檢視，在該國略逾2050萬的成年人口中，目前僅有約11%已完成疫苖接種。批評者指該國給公眾的建議令人困惑，並痛批疫苗短缺問題遲遲未獲解決。

根據澳洲的官方健康指引，考量血栓風險，聯邦政府建議本地生產的阿斯特捷利康（AstraZeneca,AZ）疫苗僅限60歲以上人群施打，而進口的輝瑞疫苗由於供應吃緊，目前僅供40至60歲的人群接種。

不過，新南省官員周一表示，該省的疫苗接種中心和藥局將獲得授權，對40歲以上的人群接種AZ疫苗。此外，聯邦政府並表示，任何40歲以下想要接種AZ疫苗的人，在和他們的醫生諮詢後也能接種。

澳洲聯邦政府4月將輝瑞疫苖的訂單增加1倍，達到4000萬支，足夠該國五分之四人口使用。根據《雪梨晨驅報》（Sydney Morning Herald）報導，到目前為止，澳洲僅收到約440萬劑輝瑞疫苗。自下周起，澳洲每周將收到約100萬劑。此外，澳洲亦訂購1000萬劑莫德納疫苗，第一批一百萬劑將於9月交付。