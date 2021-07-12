本土疫情爆發，美食外送成為民眾解決三餐的重要方式，無奈台北市一家知名滷味店，因門口屬於交通紅線區，為方便外送員取餐，特地擺出一張「餐點專用桌」，結果一番美意換來屢次遭竊的結果，令店家十分困擾，但一想到警方為防堵病毒，日以繼夜辛苦執勤，所以也不想報警、勞師動眾，僅上網PO文向小偷喊話「若您真的肚子餓，可以提供免費餐點，說要一份A級特餐就懂了，但請讓我們少遇到這種消極事」，大器又富同理心的表現引發網友讚聲。

北市知名滷味店家遭竊不報警，僅上網貼文喊話小偷「有困難可點A級特餐」。（圖／FB_我是中正人台北市中正區）

根據業者在臉書社團「我是中正人台北市中正區」的貼文指出，疫情期間，台北知名滷味店家為了讓外送員一秒取餐，特地搬取餐桌到店門口，豈料卻被小偷盯上，逮到機會就偷走東西，不過店家考量警方堅守防疫第一線，平時已經很辛勞，加上疫情期間大家都再苦撐，所以不打算報警，僅公開向小偷呼籲「如果您真的有困難，或是真的缺什麼，能為您做些什麼，我們一定不會吝嗇」、「如果您肚子真的很餓，又有點不方便，我們可以提供免費餐點，來的時候說要一份A級特餐就懂了！」盼透過以德報怨的方式，讓中正區的愛延續，全台一起熬過艱困時刻，「但讓我們少遇到這種消極事好嗎！一直碰到這種事真的會很受挫」。

北市知名滷味店家遭竊不報警，僅貼文喊話小偷「有困難可點A級特餐」。（圖／FB_我是中正人台北市中正區）

該文一出，不少網友都肯定店家的善舉，不僅按讚聲援，還留言願意出錢幫忙，捐出幾份「A級特餐」給需要的人，不過店家婉拒這項提議，稱自己只是盡能力所及，沒想募捐的意思。對此，轄區中正一分局仁愛路派出所警方則回應，截至今日確實未接獲店家相關的竊案通報，日後會加強轄區治安的維護工作。

★《中時新聞網》提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施

如有疑似症狀請撥打：1922專線，或 0800-001922

並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。