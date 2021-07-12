適逢青少年暑假期間，因應新冠疫情影響，新北警淡水分局為降低少年接觸新興毒品，透過網路媒介、結合新民里里長臉書粉絲專頁，主辦一場網路有獎問答活動。

藉由分局臉書粉絲專頁「淡水警好讚」發佈貼文，在活動期間110年7月1日至7月9日止，計有500餘名網友於專頁下方按讚並留言正確答案，在活動結束隔天(10日)抽獎送出精美小禮物予回答正確之網友，活動完美落幕。

淡水分局為了使民眾更瞭解新興毒品之形態及觀念，製作了詳細的圖片介紹新興毒品之種類及施用後遺症，目的就是為了將相關新興毒品防制與知識，深入社區推廣並增加地方民眾對於毒品的警戒心。

活動期間民眾在分局臉書粉絲團上留言與分享踴躍，顯現出在防疫期間即使無法出門，民眾依舊對於反毒議題有有瞭解的渴求。淡水分局也希望在宣導之下，能讓更多青少年於暑假與疫情期間避開層出不窮的新興毒品，並勇敢向毒品「say no！」

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！