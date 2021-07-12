連日高溫導致中暑病人增加，其中不乏穿著完整防護且大量活動在第一線防疫的工作人員，衛生福利部臺北醫院急診科游秉勳主任表示若中暑超過40℃且未獲得即時妥善的醫療救護恐致命，把握「急救3快原則」快速發現、快速降溫、快速送醫，避免導致嚴重熱傷害。

游秉勳提醒，慢性疾病者、65歲以上長者、慢性疾病者因身體器官與循環系統功能下降，較不易排汗與散熱且若嚴重中暑可能影響病情加重，甚至引發心臟衰竭或腦中風等狀況，因此要特別注意多留意自己或身邊人的身體狀況與對話反應，「多一分關心，少一分危機」，

若發現出現思考變慢、說話語速變慢、體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速、頭痛頭暈、噁心嘔吐、大量排汗的情況，或是身邊有人出現站一會就蹲下、肢體晃動站不穩的情況，請務必儘速移至陰涼處，設法降溫至39℃以下，快速散熱是治療復原的重要關鍵，同時盡快安排就醫以獲得醫療救護。

游秉勳主任建議非必要時外出應注意「保持涼爽、補充水分、提高警覺」，避免長時間曝曬於高溫下活動、盡量穿著輕便寬鬆衣褲、注意隨時補充足夠的水份及電解質，活動量較大、長時間在外奔波會大量出汗的民眾，建議可每20分鐘就補水一次，避免水分流失太快。