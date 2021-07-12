今年的暑假也隨著疫情影響有了巨大的改變，其實對這樣的變化多少是比較焦慮的。在許多不同國家的觀察型研究，COVID-19影響較嚴重的國家，發現在疫情期間，兒童青少年的孤獨感都明顯增加，相對也可能增加後續憂鬱症、焦慮症的風險，家長壓力與脾氣也會促使兒童青少年的精神壓力大幅升高。

衛生福利部八里療養院兒童青少年精神科徐智罡醫師表示，今年的暑假，家長與孩子相處的時間可能更甚於過去， 因疫情造成的停課，其實對孩子來說，可能不只是在家學習，更多的可能是不能跟同學玩、不能做原本喜歡活動的失落，許多孩子原本期待很久的夏令營或是出遊，紛紛都已經取消或延期。

爸爸媽媽們可以找個時間，好好地與孩子討論，期待已久的活動被取消之後，帶來的失望或是難過的感覺，再一起討論是否有什麼替代方案，與孩子一起發揮創意，有什麼更好玩的方式，例如以視訊遊戲與同學朋友聯繫感情，或是跟同學約定好等疫情過去後，怎麼樣補辦活動，彌補終止的缺憾。

按照孩子年齡，可以和孩子一起玩一些遊戲，如畫圖、角色扮演等，重點還是在於「陪伴」；找到家長們熟悉、會做且可以和孩子一起互動的遊戲，固定排入生活中，也讓孩子增加控制感，讓不管爸爸媽媽或孩子，在這段期間中，有更多的安全感。

徐智罡醫師進一步說，因疫情所帶來的改變必定會有在這段時間教育孩子的合適方法，要找出與過去相同的「結構化生活」，與過去相比「不變」的部分。當我們處在一個變化劇烈的環境中，跟過去相同的「不變」的事物，常能帶給我們安全感，像許多留學生常喜歡家鄉菜、聽母語歌曲就是這個原因。

而我們可以找出，與過去生活類似的部分，讓孩子有規律的生活作息。比如說什麼時間該起床、該上床睡覺，哪些時段要寫暑假作業、哪些時段可以遊戲、哪些時段可以休息；讓孩子可以漸漸習慣、預測在這個新疫情時代的生活。次外因應防疫家長在家裡的時間也增加，也可以試著向孩子預告自己在家的行程，同時自己在心裡也可以預先整理一下，讓孩子安心，自己也安心。更進一步可以與孩子討論一個共同活動的親子時間，一起做孩子想要一起進行的事情，持續幫親子關係注入新的活力。

衛生福利部八里療養院張介信院長表示，焦慮多來自於無法預測，帶來的不穩定與不安，如果生活作息能穩定下來，無論家長或孩子，都可以有更多的掌握感。在意情瞬息變化的時代中，找到家庭新的結構化生活是很重要的，找到與過去生活類似的規律、生活作息，再隨滾動調整的疫情相關規定去調整。

更重要的是，不要對自己及孩子太過嚴苛。有時即使訂下了規則、行程，還是有可能無法馬上做到，可以搭配獎勵的方式鼓勵孩子，對自己或孩子都要有合理的期待，保持出槌的彈性。陪伴是一股很重要的力量，讓孩子可以不會被太多焦慮、紛雜的訊息干擾。疫情過後回頭再看，將會發現一起度過了一段很神奇的時光，每一位家長都充滿著超能力，每個孩子都是防疫小英雄。